Empfehlung - Gespräche über Hamiltons neuen Vertrag während der Saison

dpaLondon „Wir reisen fast zehn Monate im Jahr um die Welt, aber im Winter lassen wir uns in Frieden. Unser letztes Gespräch fand am Abend vor unserer Weihnachtsfeier statt“, sagte Motorsportchef Toto Wolff bei einem Medientermin in London. Das Team habe mit dem sechsmaligen Weltmeister aus Großbritannien vereinbart, „dass wir unsere Gespräche fortführen, wenn die Saison begonnen hat“, sagte der Österreicher Wolff.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/gespraeche-ueber-hamiltons-neuen-vertrag-waehrend-der-saison-343513.html