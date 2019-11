Empfehlung - „Geschichte schreiben“: RB will ins Achtelfinale

dpaLeipzig Unbeeindruckt vom Personal-Alarm in der Abwehr will RB Leipzig gegen Benfica Lissabon das nächste Tor-Festival feiern und erstmals in der Club-Geschichte in das Achtelfinale der Champions League einziehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/geschichte-schreiben-rb-will-ins-achtelfinale-331586.html