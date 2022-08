/ Lesedauer: ca. 3min Borussia Dortmund „Gekämpft, gekratzt, gebissen“: BVB schöpft Zuversicht

In den vergangenen Jahren gab es beim BVB häufig eine Mentalitätsdebatte. Doch zum Start in die neue Saison überzeugte das Team zumindest in kämpferischer Hinsicht. Das kam bei den Fans gut an.