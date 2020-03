Empfehlung - Geisterspielpleite gegen Basel: Schwache Eintracht vor Aus

dpaFrankfurt/Main Der hessische Fußball-Bundesligist verlor das Achtelfinal-Hinspiel am Donnerstag vor leeren Rängen mit 0:3 (0:1) und geht mit einer schweren Hypothek in die Zweitauflage des Duells mit dem Schweizer Vizemeister in einer Woche ebenfalls in Frankfurt. Samuele Campo in der 27. Minute, der eingewechselte Kevin Bua (73.) und Fabian Frei (85.) trafen zum unerwartet klaren Sieg der Gäste.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/geisterspielpleite-gegen-basel-schwache-eintracht-vor-aus-347556.html