Geisterspiele und Abbrüche: Europas Fußball in der Krise

Die DFL arbeitet an der Wiederaufnahme der Bundesliga-Saison. In anderen Ländern könnte es noch deutlich länger dauern, bis der Ball wieder rollt. Während die europäischen Top-Ligen hoffen, ist die Saison in den Niederlanden schon beendet. Weitere könnten folgen.