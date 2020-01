/ Lesedauer: ca. 3min Geiger bei Innsbruck-Quali auf Rang drei - Lindvik vorne

Die starken Wochen von Karl Geiger gehen auch in Innsbruck weiter. Auch die Quali auf der tückischen Bergisel-Anlage meistert er ohne Probleme. Der Allgäuer und seine Rivalen Kobayashi und Kubacki werden am Samstag in enger Zeitfolge starten.