Empfehlung - Friedrich schockt Konkurrenz im Zweierbob

dpaAltenberg Mit 54:00 Sekunden verbesserte der Lokalmatador vom BSC Sachsen Oberbärenburg im ersten Lauf den bisher von ihm gehaltenen Bahnrekord gleich um eine knappe halbe Sekunde. Nach einem weiteren guten Rennen in 54,09 Sekunden sowie einer Gesamtzeit von 1:48,09 Minuten geht der 29-Jährige mit dem Riesenvorsprung von über neun Zehntelsekunden in die abschließenden Durchgänge am Sonntag (14.30 und 16.00 Uhr/ARD).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/friedrich-schockt-konkurrenz-im-zweierbob-345164.html