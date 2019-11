Empfehlung - Frenzel: Peking 2022 als Ziel - Zeit danach offen

dpaRuka „Grundsätzlich ist es mein Ziel, Richtung Peking zu gehen. Sportlich will ich da nochmal erfolgreich sein. Ich will nicht dort hinfahren, um um Platz 15 mitzukämpfen“, sagte Frenzel vor dem Saisonauftakt der Deutschen Presse-Agentur. Über den Februar 2022 denke er jetzt noch nicht hinaus, fügte der 31-Jährige an. „Das ist alles für mich noch zu weit weg, da lege ich mich jetzt noch nicht fest“, sagte Frenzel auch mit Bezug auf eine mögliche Tätigkeit als Trainer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/frenzel-peking-2022-als-ziel-zeit-danach-offen-331649.html