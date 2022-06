/ Lesedauer: ca. 3min Bundesliga Frank Kramer wird neuer Schalke-Trainer: Vertrag bis 2024

Eine Überraschung ist der Name nicht mehr. Frank Kramer soll mit Schalke den Klassenverbleib in der Bundesliga schaffen. Der 50-Jährige tritt in Gelsenkirchen in die Fußstapfen einer Vereinsikone.