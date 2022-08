/ Lesedauer: ca. 3min Motorsport Formel-1-Einstieg beschlossen? Audi und Porsche dementieren

Audi und Porsche wollen in die Formel 1 - und die Königsklasse des Motorsports will die beiden Hersteller unbedingt. Jetzt soll sogar alles beschlossen sein. Nur was sagen die VW-Töchter dazu?