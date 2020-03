Empfehlung - Formel 1: Bahrain-Rennen wegen Coronavirus ohne Zuschauer

dpaManama Zuschauer wird es beim Rennen auf dem Kurs in der Wüste von Sakhir am 22. März damit nicht geben. „Die Sicherheit hat oberste Priorität“, teilten die Veranstalter in einer Mittelung auf Facebook mit. Die Entscheidung sei in Beratung mit internationalen Partnern und dem Gesundheits-Krisenstab des Königreichs gefallen. Bereits zuvor war der Ticketverkauf ausgesetzt worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/formel-1-bahrain-rennen-wegen-coronavirus-ohne-zuschauer-346953.html