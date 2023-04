/ Lesedauer: ca. 2min Motorsport Formel 1 ändert Format bei Sprint-Wochenenden

In der Formel 1 gibt es einschneidende Änderungen am Zeitplan. Schon in Baku soll die Reform greifen.

© Matthias Schrader/AP/dpa/Symbolbild Die Formel 1 ändert für Sprint-Wochenenden ihren Zeitplan. Foto: Matthias Schrader/AP/dpa/Symbolbild

Von dpa