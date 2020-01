Empfehlung - Flicks Notruf wird bestätigt - Rückrundenstart „überstehen“

dpaNürnberg 2:5! In Nürnberg! Gegen den Drittletzten der 2. Liga! Ein solches Testspiel-Ergebnis bringt einen Trainer des FC Bayern eine Woche vor dem Ernstfall in der Fußball-Bundesliga unter normalen Umständen in Erklärungsnot.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/flicks-notruf-wird-bestaetigt-rueckrundenstart-ueberstehen-339033.html