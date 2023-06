/ Lesedauer: ca. 2min Nationalmannschaft Flick startet Polen-Vorbereitung ohne Gündogan und Gosens

Es geht Schlag auf Schlag: Nach dem ernüchternden 3:3 gegen die Ukraine spielt die Nationalmannschaft am Freitag in Warschau gegen Polen. Beim Training in Frankfurt fehlt noch ein Duo.

© Federico Gambarini/dpa Hat seinen Kader für das Polen-Länderspiel noch nicht komplett im Training: Bundestrainer Hansi Flick. Foto: Federico Gambarini/dpa

Von dpa