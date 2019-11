Empfehlung - Flick schwärmt von Trainer-Legende Heynckes

dpaMünchen „Jupp Heynckes war mein Trainer, er war mein bester Trainer. Die Art und Weise, wie er mit den Spielern umgegangen ist, das war damals schon gut“, sagte Flick in München. „Jupp Heynckes ist einer der erfolgreichsten und besten deutschen Trainer. Deswegen will ich mich mit ihm überhaupt nicht vergleichen.“ Der mittlerweile 74-jährige Heynckes habe Empathie und Menschlichkeit gezeigt und sich nicht so wichtig genommen. Mit Heynckes, unter dem er einst beim FC Bayern spielte, habe er „schon ein paar mal telefoniert“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/flick-schwaermt-von-trainer-legende-heynckes-332151.html