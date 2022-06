/ Lesedauer: ca. 4min Nationalmannschaft Flick-Kritik am Juni-Viererpack - „100 Prozent“ für Sieg

Bloß nicht schon wieder Unentschieden. Hansi Flick will in der Nations League endlich gewinnen und noch mehr WM-Lust entfachen. Der Auftritt der DFB-Elf in Ungarn hat aber seinen Tücken.