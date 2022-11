/ Lesedauer: ca. 2min Nationalmannschaft Flick empfängt WM-Spieler - Gündogan: „Atmosphäre schaffen“

Zehn Tage hat Hansi Flick Zeit. Dann muss die WM-Form stimmen. Der Kader trifft sich am Sonntag in Frankfurt. Vor dem Abflug an den Arabischen Golf stehen noch Termine an.