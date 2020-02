Empfehlung - „Feier des Lebens“: Tausende nehmen Abschied von Bryant

dpaLos Angeles Die Veranstaltung unter dem Motto „Eine Feier des Lebens für Kobe und Gianna Bryant“ fand am 24. Februar im Staples Center in Los Angeles statt, das 20.000 Menschen fasst. Die Witwe Vanessa Bryant erinnerte in einer bewegenden Ansprache an ihre Tochter und an ihren Ehemann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/feier-des-lebens-tausende-nehmen-abschied-von-bryant-345431.html