DFB-Pokal FC Bayern kämpft in Augsburg gegen K.o.-Hattrick

0:5 in Gladbach, Elfmeter-Aus in Kiel - Pokal und FC Bayern passten in den vergangenen zwei Jahren nicht zusammen. Einen Monat nach dem bitteren 0:1 in Augsburg soll dort der Cup-Aufschwung glücken.