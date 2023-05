/ Lesedauer: ca. 3min Bundesliga FC Bayern nach Drama-Finale Meister, Schalke abgestiegen

Was für ein Drama. Viel spannender hätte die Meisterentscheidung in der Bundesliga nicht sein können. Tränen fließen am Samstag bei den Fans eines Traditionsclubs.

© Federico Gambarini/dpa Der FC Bayer München wurde in Köln am letzten Spieltag doch noch deutscher Fußball-Meister. Foto: Federico Gambarini/dpa

Von dpa