Empfehlung - Fastnacht wird gefeiert: Harte Kritik an Mainzer Team

dpaWolfsburg/Mainz Eines stellte Achim Beierlorzer gleich nach dem 0:4 in Wolfsburg klar: Selbstverständlich werde seine Mannschaft am Mainzer Rosenmontagszug teilnehmen. Wegen eines schweren Rückschlags im Abstiegskampf sagt man in dieser Stadt kein Fastnachtsvergnügen ab.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/fastnacht-wird-gefeiert-harte-kritik-an-mainzer-team-345262.html