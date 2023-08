/ Lesedauer: ca. 2min 2. Bundesliga HSV-Trainer freut sich auf „Heimspiel“ in Hannover

Mit vielen Fans im Rücken will der HSV in Hannover eine Heimspiel-Atmosphäre schaffen. Trainer Walter freut sich über diese Unterstützung und stellt mehreren Spielern eine Rückkehr in Aussicht.

© Marcus Brandt/dpa Fans des HSV sorgen für Stimmung und halten die Fanschals in die Höhe. Foto: Marcus Brandt/dpa

Von Jann Philip Gronenberg, dpa