Empfehlung - Ex-Referee Meier kritisiert Videobeweis: „Quatsch“

dpaBerlin „Die Weichen wurden in die falsche Richtung gestellt. Es wurde verkompliziert. Das ist Quatsch, nicht Fußball“, sagte der 60-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Das International Football Association Board (IFAB) sieht der Schweizer als Regelhüter nun in der Pflicht, bei seiner nächsten Sitzung am 29. Februar in Belfast wieder für Klarheit zu sorgen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/ex-referee-meier-kritisiert-videobeweis-quatsch-338724.html