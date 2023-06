/ Lesedauer: ca. 4min Nationalmannschaft „Etwas Schwung“ mit dem Triple-Champion Gündogan

Der Triple-Champion ist dabei - aber noch nicht mittendrin. Ilkay Gündogan will dennoch einen neuen Schub in die DFB-Auswahl bringen. Bei der Kraftprobe in Warschau ist das bitter nötig.

© Federico Gambarini/dpa Ilkay Gündogan hat vor dem EM-Test gegen Polen nur individuell trainiert. Foto: Federico Gambarini/dpa

Von Jan Mies und Klaus Bergmann, dpa