Empfehlung - Eskalation nach Hopp-Anfeindung - Bayerns 6:0 nebensächlich

dpaSinsheim Als Bayern-Fans in der 77. Minute zum zweiten Mal ein beleidigendes Plakat hochhielten, unterbrach Schiedsrichter Christian Dingert die Partie und schickte alle Akteure vom Feld - nach einer etwa 15-minütigen Pause wurde nur noch symbolisch weitergespielt und der Ball hin und her geschoben. Hopp und Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge standen demonstrativ am Spielfeldrand und klatschten. Das 6:0 (4:0) der Münchner wurde zur Nebensache.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/eskalation-nach-hopp-anfeindung-bayerns-60-nebensaechlich-346090.html