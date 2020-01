Empfehlung - Erster Turniersieg seit drei Jahren für Serena Williams

dpaAuckland Beim WTA-Turnier in Auckland schlug die 38 Jahre alte Amerikanerin ihre Landsfrau Jessica Pegula am Sonntag mit 6:3, 6:4. Gegen die 25 Jahre alte Pegula stand Williams zu Beginn des Finalspiels unter Druck, wurde im Laufe des Duells aber dominanter und sicherte sich so den 73. WTA-Titel ihrer Karriere. Zuletzt hatte Williams 2017 bei den Australian Open einen Turniersieg gefeiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/erster-turniersieg-seit-drei-jahren-fuer-serena-williams-339012.html