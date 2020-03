/ Lesedauer: ca. 2min Erste große Sportabsage wegen Covid-19 in USA

Am Abend vor Beginn der Qualifikation haben die Veranstalter das Tennisturnier in Indian Wells abgesagt. Wie in Europa ist der Sport damit auch in den USA nun von den Folgen der Coronavirus-Epidemie betroffen - die NBA beobachtet die Entwicklung sehr genau.