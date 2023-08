/ Lesedauer: ca. 3min Frauenfußball England oder Spanien? Wer holt den WM-Titel

England oder Spanien - in Sydney wird es in jedem Fall einen neuen Titelgewinner bei der Frauen-WM geben. Spaniens Coach will keine unangenehmen Fragen beantworten.

© Zac Goodwin/PA Wire/dpa Millie Bright (l) und Englands Cheftrainerin Sarina Wiegman bei der Pressekonferenz. Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Von Ulrike John, dpa