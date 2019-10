Empfehlung - Engländer Rob Cross ist zum ersten Mal Darts-Europameister

dpaGöttingen Am Finaltag in Göttingen gewann der 29-Jährige mit dem Spitznamen „Voltage“ das Finale vor 3000 Zuschauern gegen den früheren walisischen Rugby-Profi Gerwyn Price mit 11:6. Zuvor hatte er im Halbfinale Mitfavorit Daryl Gurney aus Nordirland mit 11:9 bezwungen. Cross folgt damit auf seinen Landsmann James Wade, der das Turnier im vergangenen Jahr in Dortmund für sich entschieden hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/englaenderrobcross-ist-zum-ersten-mal-darts-europameister-326111.html