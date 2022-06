/ Lesedauer: ca. 2min Nationalmannschaft Endlich gewinnen: Klarer Auftrag für DFB-Auswahl in Ungarn

In Ungarn soll es wieder ein Sieg sein. Nach drei 1:1, zwei davon in der Nations League, steht die Nationalmannschaft am Samstag in Budapest schon unter einem gewissen Druck, drei Punkte zu holen.