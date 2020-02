/ Lesedauer: ca. 3min Empfehlung für Löw: Robin Gosens wundersamer Aufstieg

Robin Gosens hat den Weg von der Niederrheinliga in die Champions League geschafft. Mit Atalanta Bergamo will der Deutsche gegen Valencia ein „Träumchen“ wahr machen. Auch in Deutschland haben sie inzwischen den Mann mit der ungewöhnlichen Karriere im Blick.