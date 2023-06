/ Lesedauer: ca. 2min EURO 2024 EM-Maskottchen: Albärt, Bärnardo oder Herzi von Bär

Kein Fußball-Turnier mehr ohne Maskottchen. Die UEFA präsentiert am Dienstag ihre Symbolfigur für die EM 2024 in Deutschland. Der Name steht noch nicht fest.

© -/Frame PR/UEFA EURO 2024 /dpa Das Maskottchen der EM 2024. Foto: -/Frame PR/UEFA EURO 2024 /dpa

Von dpa