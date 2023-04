/ Lesedauer: ca. 3min Titel-Hattrick winkt Eishockey-Krake Niederberger schnappt wieder zu

Nationaltorwart Mathias Niederberger entwickelt sich zum Meisterschaftsgaranten in der DEL. Am Sonntag kann er den Titel-Hattrick schaffen. Einen Gedanken daran will er noch nicht verschwenden.

© Daniel Löb/dpa Mathias Niederberger zeigte im Tor des EHC Red Bull München eine starke Leistung. Foto: Daniel Löb/dpa

Von Christian Johner, dpa