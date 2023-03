/ Lesedauer: ca. 3min Champions League Eintracht setzt Stopp-Zeichen in Ticket-Posse

Das Teilverbot eines Ticketverkaufs an Eintracht-Fans für das Champions-League-Spiel in Neapel sorgt in Frankfurt für großen Verdruss. Der Verein beendet das Spiel der Behörden.

© Arne Dedert/dpa Fans von Eintracht Frankfurt sollen nun doch zum Spiel beim SSC Neapel können. Foto: Arne Dedert/dpa

Von Eric Dobias und Manuel Schwarz, dpa