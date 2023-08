/ Lesedauer: ca. 3min 2. Spieltag Eintracht Frankfurt rettet einen Punkt bei Mainz 05

Im Rhein-Hessen-Derby schafft Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga beim FSV Mainz 05 gerade so ein Remis. Am Donnerstag müssen die Hessen um den Einzug in die Conference League kämpfen.

© Torsten Silz/dpa In einer umkämpften Partie trennten sich Mainz 05 und Eintracht Frankfurt mit 1:1. Foto: Torsten Silz/dpa

Von Andreas Schirmer, dpa