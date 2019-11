Empfehlung - „Eine Furie“: Ronaldo sauer über Auswechslung

dpaTurin Ohne zu grüßen marschierte der 34-jährige Juventus-Spieler sichtlich verärgert in der 55. Minute vom Platz. Es kam noch schlimmer für Ronaldo: Der eingewechselte Jungstar Paolo Dybala schoss prompt das 1:0 und führte Juventus in dem Prestigeduell in Turin zum Sieg.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/eine-furie-ronaldo-sauer-ueber-auswechslung-328721.html