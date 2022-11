/ Lesedauer: ca. 3min Portugals Superstar „Ein Phänomen, eine Legende“: Ronaldos Rekordjagd

Cristiano Ronaldo sichert sich zum Start in seine fünfte WM den nächsten Eintrag in die Geschichtsbücher. Schon am Montag gegen Uruguay könnte er den nächsten Meilenstein erreichen.

© Manu Fernandez/AP/dpa Portugals Superstar Cristiano Ronaldo jubelt nach seinem Treffer gegen Ghana. Foto:Manu Fernandez/AP/dpa

Von Miriam Schmidt, Tom Bachmann und Patrick Reichardt, dpa