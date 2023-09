/ Lesedauer: ca. 2min Champions League „Ein geiler Junge“: Xavi Simons vor Debüt in Königsklasse

In der Bundesliga ist Xavi Simons bereits der Shooting-Star der Saison. Am Dienstag spielt der 20-Jährige erstmals in der Champions League.

© Jan Woitas/dpa Xavi Simons hat bisher noch nie in der Champions League gespielt. Foto: Jan Woitas/dpa

Von dpa