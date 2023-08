/ Lesedauer: ca. 3min Basketball-WM Eigener Erfolgsweg: Nowitzkis Nachfolger nabeln sich ab

Dennis Schröder und Co. sind auf dem besten Weg, an die Basketball-Erfolge der Nowitzki-Ära heranzureichen. Die abgetretene Legende wird auf der japanischen Insel zum Fan in Reihe eins.

© Lukas Schulze/dpa Dennis Schröder und Co. wollen an die Erfolge der Nowitzki-Ära heranreichen. Foto: Lukas Schulze/dpa

Von Patrick Reichardt und Lars Reinefeld, dpa