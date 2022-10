/ Lesedauer: ca. 3min Champions League Eberl sieht Leipzig-Sieg: Werner öffnet Tor zum Achtelfinale

Eigentlich tritt Max Eberl seinen Dienst als neuer Sportchef von RB Leipzig erst Mitte Dezember an. Beim Spiel in Glasgow schaute er trotzdem vorbei - und sah einen späten Sieg in der Königsklasse.