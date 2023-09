/ Lesedauer: ca. 2min American Football Eagles ungeschlagen - Bengals holen ersten Saisonsieg

Der herausragende Start trug die Philadelphia Eagles in der vergangenen Saison bis in den Super Bowl. Auch in diesem Jahr beginnt das Team stark. Nur zwei andere sind noch ungeschlagen.

© Jason Behnken/AP/dpa Christian Izien (r) von den Tampa Bay Buccaneers gegen D’Andre Swift von den Philadelphia Eagles. Foto: Jason Behnken/AP/dpa

Von dpa