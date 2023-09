/ Lesedauer: ca. 2min Handball-Bundesliga Dritte Pleite: THW Kiel verliert Spitzenspiel in Magdeburg

Der THW Kiel hat im Titelrennen der Handball-Bundesliga schon früh in der Saison den Kontakt zur Spitze verloren. In Magdeburg setzt es die dritte Liga-Pleite in Serie.

© Eroll Popova/dpa Omar Ingi Magnusson (2.v.l.) gewann mit Magdeburg das Spitzenspiel gegen Kiel. Foto: Eroll Popova/dpa

Von dpa