Empfehlung - Dreßen nicht bei der Abfahrt in Bormio am Start

dpaBormio Vom Deutschen Skiverband hieß es, sein operiertes Knie sei nach dem neunten Platz in der Abfahrt am Vortag dick geworden. Nach der Besichtigung am Morgen habe der 26 Jahre alte Dreßen dann entschieden, auf einen Start auf der eisigen Stelvio-Piste zu verzichten. Für die Kombination am Sonntag war er ohnehin nicht vorgesehen. Der nächste Wettkampf für den erfolgreichsten deutschen Abfahrer der Weltcup-Geschichte ist am dritten Januar-Wochenende in Wengen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/dressen-nicht-bei-der-abfahrt-in-bormio-am-start-336838.html