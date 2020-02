Empfehlung - Dreßen gewinnt Heim-Rennen in Garmisch-Partenkirchen

dpaGarmisch-Partenkirchen In Abwesenheit des erkrankten Kitzbühel-Siegers Matthias Mayer (Österreich) raste der 26 Jahre alte Mittenwalder auf der leicht verkürzten Kandahar-Strecke mit der Startnummer eins in 1:39,31 Minuten zur Bestzeit. Letzter deutscher Sieger beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen war der zweimalige Olympiasieger Markus Wasmeier im Januar vor 28 Jahren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/dressen-gewinnt-heim-rennen-in-garmisch-partenkirchen-342466.html