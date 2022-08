/ Lesedauer: ca. 2min 1. Spieltag Drei Neuzugänge treffen: Freiburg schlägt Augsburg deutlich

Der Freiburg-Express rollt wieder. Ein Blitzstart in der zweiten Halbzeit leitet den Breisgauer Sieg in Augsburg ein. Der SC gehört in einer Kategorie jetzt zu den besten 20.