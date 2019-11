Empfehlung - Draisaitl trifft zum Sieg - Oilers schlagen Pittsburgh

dpaPittsburgh Mit seinem 13. Saisontreffer erzielte der 24-Jährige in der Verlängerung das entscheidende 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Durch den Erfolg führen die Oilers die Pacific Division weiterhin an, Draisaitl steht mit 26 Punkten an der Spitze der Scorerliste der nordamerikanischen Profiliga NHL.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/draisaitl-trifft-zum-sieg-oilers-schlagen-pittsburgh-327190.html