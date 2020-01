Empfehlung - Dopingprozess: Ex-Langläufer Dürr bekennt sich teilschuldig

dpaInnsbruck Dem 32 Jahre alten Österreicher wird neben dem eigenen Blutdoping auch vorgeworfen, zum Doping anderer Sportler beigetragen zu haben. Dürr erklärte am Montag vor dem Landgericht Innsbruck aber, dass er etwa die beiden bereits verurteilten Ex-Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf nicht an den Erfurter Sportmediziner vermittelt habe. Die beiden Sportler behaupteten zuletzt das Gegenteil. Auch sei er kein Weiterverkäufer von Wachstumshormonen an andere Sportler gewesen oder habe einem anderen Sportler Blut intravenös rückgeführt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/dopingprozess-ex-langlaeufer-duerr-bekennt-sich-teilschuldig-341727.html