Empfehlung - Doll im Einzel auf Rang 15 - Fourcade gewinnt

dpaÖstersund Im Einzel über 20 Kilometer war Benedikt Doll in Östersund nach vier Fehlern als 15. bester Deutscher. Weltmeister Arnd Peiffer, der wegen eines Magen-Darm-Infektes das Auftaktwochenende auslassen musste, stürzte und musste aussichtsreich in Position liegend das Rennen nach der Hälfte aufgeben. Er zog sich Prellungen und eine Platzwunde am Kopf zu. Zudem brach sein Gewehrschaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/doll-im-einzel-auf-rang-15-fourcade-gewinnt-333066.html