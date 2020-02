Empfehlung - Djokovic zurück an Spitze der Tennis-Weltrangliste

dpaMelbourne In der am Montag neu veröffentlichten Weltrangliste löste der Serbe den Spanier Rafael Nadal an der Spitze ab. Anfang November war Djokovic von Platz eins verdrängt worden. Der österreichische Finalist Dominic Thiem rückt von Position fünf auf vier vor - direkt hinter dem Schweizer Roger Federer. In fünf Sätzen hatte der 26-jährige Thiem seinen ersten Grand-Slam-Titel gegen Djokovic am Sonntag im Endspiel in Melbourne verpasst.(...)