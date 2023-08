/ Lesedauer: ca. 3min Tennis Djokovic, Wozniacki, Williams - die Gesichter der US Open

Im Vorjahr fehlte Novak Djokovic bei den US Open, weil er ohne Corona-Impfung nicht einreisen durfte. Nun will der Serbe in New York neue Tennis-Geschichte schreiben. Auch andere Stars sind im Fokus.

© Aaron Doster/AP/dpa Der Serbe Novak Djokovic freut sich, wieder bei den US Open dabei zu sein. Foto: Aaron Doster/AP/dpa

Von Florian Lütticke, dpa